Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Dayanıklılık koşusu ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika