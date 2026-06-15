Fenerbahçe\'de Yeni Yönetim Görev Dağılımı

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunda stadyum inşaatı, tesis renovasyon ve diğer inşaat görevlerinden sorumlu Nihat Özbağı, FB TV, FB Radyo ve dış ilişkilerden sorumlu Mustafa Çağlar, gelir yaratma, pazarlama ve sponsorluktan sorumlu Önder Fırat, eğitim kurumları, üniversite, kolej ve kamu ilişkilerinden sorumlu ise Fatih Öztürk oldu.

Batuhan Özdemir, inşaat, yatırımlar, kamu ilişkileri ve yelken şubesinde sorumluluk alırken mali işler, denetim ve sermaye piyasaları görevini Tanju Kaya üstlendi.

Amatör şubeler, Ahmet Murat İman'a verilirken Özgür Peker, inşaat, gayrimenkul geliştirme ve kamu ilişkilerinden sorumlu yöneticiliğe getirildi.

Yusuf Buğra Tanık'a Fenerium, inşaat ve gayrimenkul geliştirme, Mehmet Aydın, inşaat, Fenerium ve proje geliştirme, Selim Kosif ise TFF ve dış ilişkiler görevleri verildi.

Yedek üyelerden Fatih Aslan, Fenerium, Volkan Akan ise kadın basketbol ve derneklerden sorumlu oldu.

Voleybol şubeleri Mustafa Aydın Acun'a, staydum, kombine-biletleme, FB Travel ve dernekler ise Barış Karagöz'e emanet edildi.

Hukuk işleri, sosyal sorumluluk ve kadın üye ilişkileri görevlerini Yasemin Babayiğit üstlenirken, Savaş Adalet hukuk işlerinde görev aldı. Demre İşçen ise yüzme, tekerlekli sandalye ve Espor'da görev buldu.

Futbol A.Ş'de ise Mehmet İman erkek basketbol, İsmail Balcı, stadyum, tribün, futbol altyapı ve Dereağzı, Ömer Onan, basketbol şubeleri ve Abdullah Çiftçi de proje geliştirme ve gelir yaratma görevlerine getirildi.

Sarı-lacivertlilerde gün içinde yapılan toplantının ardından başkan vekilliğine Barış Göktürk, genel sekreterliğe ise Mahmut Uslu getirilmişti. Futbol şubelerinden sorumlu yönetici ise Feridun Geçgel (Futbol AŞ) ile Cihan Kamer olmuştu.