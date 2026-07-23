Fenerbahçe'de yönetim değişikliği

Fenerbahçe Futbol AŞ Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında yönetim kurulu yapılanmasında değişikliğe gidildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Mahmut Uslu, uzun yıllardır Fenerbahçe'mize farklı kademelerde değerli hizmetlerde bulunmuş, Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda da önemli katkılar sunmuştur. Genç isimlere görev ve sorumluluk alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda, Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nun yeni döneminde görev almamayı tercih eden Sayın Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Aziz Yıldırım (Yönetim Kurulu Başkanı), Barış Göktürk (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Nihat Özbağı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın (üyeler).

Öte yandan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin resmi makamların onayı sonrasında tescil edileceği ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı aktarıldı.