Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 106 yaşında. Anadolu Ajansının 106. yılını kutlar, nice yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den AA'ya 106. yıl kutlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?