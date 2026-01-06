Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi - Son Dakika
Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi

06.01.2026 19:44
Fenerbahçe Kulübü ve sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü ile kulübün önceki başkanı Ali Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, 06 Ocak 2026 tarihli duruşmada mahkeme tarafından reddedildi.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ve önceki Başkanımız Sayın Ali Y. Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan dava, 06.01.2026 tarihli duruşmada mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Mahkeme; dosya kapsamında sunulan delilleri ve taraf beyanlarını değerlendirerek, davacı tarafın iddialarının hukuki dayanak ve ispat niteliği taşımadığı sonucuna varmış ve davanın reddine karar vermiştir. Karar, usul ve yasaya uygun şekilde açıklanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; kulübümüzün kurumsal kimliğine, sporun birleştirici ruhuna ve ifade özgürlüğü sınırları içinde yapılan açıklamalara yönelik haksız ve mesnetsiz iddialar karşısında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuki süreçleri kararlılıkla ve şeffaflıkla takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulübümüzün ve yöneticilerimizin itibarını zedelemeye yönelik her türlü girişime karşı, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız."

