Fenerbahçe'den Ali Koç Açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Ali Koç Açıklaması

Fenerbahçe, Ali Koç'un Galatasaray derbisinde soyunma odasına indiği iddialarını yalanladı.

22.09.2024 17:48
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Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Galatasaray derbisinde başkan Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Ali Koç Açıklaması - Son Dakika

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