Fenerbahçe'den Amara Diouf Yatırımı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Amara Diouf Yatırımı

24.06.2026 17:03
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Futbol Direktörü Oğuz Çetin, yeni transfer Amara Diouf'un yüksek potansiyele sahip olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Oğuz Çetin, yeni transfer Amara Diouf'un potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

FB TV'de yayınlanan "Güncel" programına katılan Çetin, sarı-lacivertli kulübün renklerine bağladığı Amara Diouf hakkında açıklamalarda bulundu.

Diouf'un önemli bir genç oyuncu olduğunu kaydeden Çetin, "Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle Sayın Başkanımız ve yönetim kurulu, sonrasında da futbol şube sorumlumuz Sayın Cihan Kamer ve Feridun Geçgel beylere çok teşekkür ederim. Bu arada Amara'nın sürekli yanında olan ve bize de bu konuda destek veren Pape Gueye'ye de çok teşekkür ederim. Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem de fiziksel özellikleriyle oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Biz Amara'ya çok büyük destek vereceğiz. Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak. Özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz." ifadelerini kullandı.

Diouf'un geleceğe yapılan bir yatırım olduğunun altını çizen Oğuz Çetin, şöyle konuştu:

"Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün bu projenin içerisinde Amara'nın rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun yanında yer alarak, güven vererek, öz güvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. O da bu süreçte bireysel çalışmalarını ve rehabilitasyonunu sürdürecek. Bu kadar güzel ve etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum. Amara'yı öne atmayacağız. Onu çok iyi hazırlayıp getireceğiz. Rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı yavaş yavaş sahalarda görmeye başlayacağız. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibarıyla yer almaya başlayacak."

Çetin, genç oyuncuların sabırla çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getirerek, "İster altyapımızdaki oyuncular olsun, ister Amara Diouf gibi oyuncular olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 2026-2027 sezonunda hedefimizin bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zamanla takıma adaptasyonunu sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Oğuz Çetin, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Amara Diouf Yatırımı - Son Dakika

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