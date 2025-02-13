Fenerbahçe'den Anderlecht'e 3-0 Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'den Anderlecht'e 3-0 Galibiyet

Fenerbahçe\'den Anderlecht\'e 3-0 Galibiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Goller Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'den.

13.02.2025 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Fred'in orta sahadan sol kanada gönderdiği uzun pasta topla buluşan Szymanski'nin orasında En-Nesyri'nin penaltı noktası önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu. 3-0

68. dakikada gelişen Anderlecht atağında Sardella'nın pasında ceza yayı çizgisinin hemen önünde topu alan Huerta'nın sol çaprazdan plase vuruşunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 46), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic (Mert Hakan Yandaş dk. 86), Youssef En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 90), Edin Dzeko (Anderson Talisca dk. 75)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Şükür Toğrak, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Anderlercht: Colin Coosemans, Killian Sardella, Lucas Hey, Adryelson, Ludwig Augustinsson, Tristan Degreef (Nilson Angulo dk. 86), Leander Dendockler, Theo Leoni, Cesar Huerta (Samuel Edozie dk. 73), Mario Stroeykens (Thorgan Hazard dk. 63), Luis Vazquez (Kasper Dolberg dk. 63)

Yedekler: Mads Kikkenborg, Jan-Carlo Simic, Moussa Ndiaye, Jan Vertonghen, Mats Rits, Thomas Foket, Ali Maamar

Teknik Direktör: Roel Clement

Goller: Dusan Tadic (dk. 11), Edin Dzeko (dk. 42), Youssef En-Nesyri (dk. 57) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Cesar Huerta (Anderlecht), Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Belçika, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Anderlecht'e 3-0 Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 00:18:01. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Anderlecht'e 3-0 Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.