UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Fred'in orta sahadan sol kanada gönderdiği uzun pasta topla buluşan Szymanski'nin orasında En-Nesyri'nin penaltı noktası önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu. 3-0
68. dakikada gelişen Anderlecht atağında Sardella'nın pasında ceza yayı çizgisinin hemen önünde topu alan Huerta'nın sol çaprazdan plase vuruşunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 46), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic (Mert Hakan Yandaş dk. 86), Youssef En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 90), Edin Dzeko (Anderson Talisca dk. 75)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Şükür Toğrak, Allan Saint-Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Anderlercht: Colin Coosemans, Killian Sardella, Lucas Hey, Adryelson, Ludwig Augustinsson, Tristan Degreef (Nilson Angulo dk. 86), Leander Dendockler, Theo Leoni, Cesar Huerta (Samuel Edozie dk. 73), Mario Stroeykens (Thorgan Hazard dk. 63), Luis Vazquez (Kasper Dolberg dk. 63)
Yedekler: Mads Kikkenborg, Jan-Carlo Simic, Moussa Ndiaye, Jan Vertonghen, Mats Rits, Thomas Foket, Ali Maamar
Teknik Direktör: Roel Clement
Goller: Dusan Tadic (dk. 11), Edin Dzeko (dk. 42), Youssef En-Nesyri (dk. 57) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Cesar Huerta (Anderlecht), Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Anderlecht'e 3-0 Galibiyet - Son Dakika
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