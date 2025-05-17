Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve Sarı-lacivertlerden ayrılıp sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'ye imza atan Joao Pedro'nun geleceği belli oldu.
Hull City, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi aktif hale getirildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Joao Pedro'nun kontratındaki 1 yıllık uzatma maddesinin kullanıldığı dile getirildi.
SEZON PERFORMANSI
Hull City forması altında bu sezon 36 maçta görev alan Joao Pedro, 6 gol atarken, 2 golün de asistini yaptı. Pedro, Fenerbahçe formasıyla da 28 maça çıkmış ve 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den apar topar gönderilmişti! Hull City'den Joao Pedro kararı - Son Dakika
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