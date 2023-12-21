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Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Adalet Divanı'nın Süper Lig davasıyla ilgili olarak bugünkü kararını desteklemediğini belirtti. Kulüp, UEFA ve FIFA ile olan işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini ve Avrupa Spor Modeli'nin temel değerlerini korumak için çalışacağını ifade etti. Fenerbahçe, ayrılıkçı turnuvalara ve ulusal liglere karşı olduğunu, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkını ve futbolun kültürel mirasını desteklediğini vurguladı.

21.12.2023 - 19:09,  Güncelleme: 19:15
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Fenerbahçe, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe SK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu karar hiçbir şekilde Süper Lig projesini desteklememekte veya onaylamamaktadır. Kulüp olarak, Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz. Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan her türlü ayrılıkçı turnuvadan yana değildir." İfadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi\'ne karşı olduğunu açıkladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Hakan Uzuner: Birkaç gündür ortalıkta yoktu. Bende merak etmiştim. Neyseki bir sıkıntı yok. Yanıtla 9 2
  • Hasan Ali Yıldız: Adamlar zaten TÜRKİYE'den sadece GALATASARAY'I istiyor seninkisi kedi ulaşamayacağı ciğere mundar der misali senin Vizyonun bu kadar işte Aliş ?????? Yanıtla 30 33
  • Necati Kaya: Aynen. Türkiyede Tek takım Galatasaray. 12 22

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