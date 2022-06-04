Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolları resmen ayırdı. Sarı-lacivertliler deneyimli hocaya özel bir videoyla veda etti.

İSMAİL KARTAL DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Fenerbahçe, İsmail Kartal'a kendisi için hazırlanan özel bir videoyla veda ederken o anlarda duygu seli yaşandı. Deneyimli hoca ve eşi videoyu izlerken gözyaşlarını zorlukla tuttu. Sosyal medyada da gündem olan anların ardından sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla İsmail Kartal'a veda etti.

"ZOR YOLU GÜZEL KILDI"

İsmail Kartal'dana övgüyle bahseden Başkan Ali Koç, "Video çok şey söylüyor. Gönül bağı sağlamsa yük de güzeldir, yolculuk da. İsmail Kartal yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Hepimiz gibi, hepiniz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok umutlarla başlayıp 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde türbülansa giren takımı izlerken acı çekti. Bizlerle temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elindeki sihirli değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı, doldurdu. Tribünleri mutlu etti. Zor yolu güzel kıldı." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KARAKTERLİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

İsmail Kartal ise yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimde oyuncularımla toplantı yaptım. Ben duygularımı içten ve net şekilde anlattım. Hayatım boyunca rol yapmadım, yapamam. Böyle bir insanım. Ben, 'Bizim bir borcumuz var. Bu borcu ödemek için buraya geldim. Bu borç ödenecek' dedim. Futbolcular, kime borcumuz olduğunu sordu. Ben de taraftar ve camiayı gösterdim. Öyle gün gelecek ki 50 bin kişi "İşte benim takımım bu. Takımımız böyle mücadele etmeli, savaşmalı" diyecekler. Bunun için geldim. Gece gündüz çalışacağız ve biz borcumuzu ödeyeceğiz dedim. 'Siz de ortaya koyacağınız performansla bunları yaratacaksınız. Göreceksiniz oynadığınız futboldan keyif alacaksınız' demiştim. Çok karakterli bir takımımız var. Herkes Fenerbahçe'nin futbolunu takdir etti. Geldiğimiz noktada sezonu kapattık." dedi.