Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a Nezaket Ziyareti

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım'a nezakat ziyaretinde bulundu. Görüşmede bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."