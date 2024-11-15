Fenerbahçe'den Diyabet Farkındalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'den Diyabet Farkındalığı

Fenerbahçe, özel maçta 25 diyabetli çocukla sahada diyabetin hastalık olmadığını vurgulayacak.

15.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit ekibiyle bu akşam yapacağı özel maçın seremonisine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 25 diyabetli çocuk ile çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diyabetin bir hastalık olmadığına ve diyabetli çocukların eğitim, spor hayatlarına sağlıkla devam etmesine yönelik farkındalık yaratmak isteyen Fenerbahçe, bu çocukları milyonlarla buluşturmak adına bu adımı atıyor." denildi.

Fenerbahçe'nin bu adımından haberdar olan Rus asıllı diyabetli bir çocuğun da Zenit Kulübüne ulaşıp maçta seremonide yer almak istediğini ilettiği aktarılarak, "Bu haberle birlikte harekete geçen Fenerbahçe'nin Rus asıllı Zenit taraftarı çocukla iletişime geçerek onu da seremoniye çıkaracağı öğrenildi. Zenitli çocukla birlikte 25 diyabetli çocuğun yer alacağı seremoniyle Fenerbahçe, diyabetin bir hastalık olmadığını tüm çocuklarla birlikte vurgulayacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Dünya Diyabet Günü, Fenerbahçe, Etkinlik, Sağlık, Çocuk, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Diyabet Farkındalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:25:50. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Diyabet Farkındalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.