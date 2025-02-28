Fenerbahçe'den Galatasaray'a Tazminat Davası - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Tazminat Davası

Fenerbahçe, Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle Galatasaray'a tazminat davası açtı.

28.02.2025 18:28
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Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a Tazminat Davası - Son Dakika

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