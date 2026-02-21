Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım - Son Dakika
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

21.02.2026 22:45
Fenerbahçe, Galatasaray maçı biter bitmez sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda 2 farklı kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak taraftarlarını heyecana soktu.

'İNAN FENERBAHÇE!'

Sarı-lacivertliler, yaptığı paylaşımda pazartesi günü oynanacak zorlu Kasımpaşa mücadelesi öncesi taraftarlarına mesaj gönderdi. Kulüpten yapılan paylaşımda "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım:

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • nevzat ak nevzat ak:
    Bu sene o sene çatlayın patlayın Kudurun şampiyon Fenerbahçe 41 30 Yanıtla
    Serkan Tuna Serkan Tuna:
    sen buna inanıyormusun 16 17
    zafer koc zafer koc:
    Saran haşhaşı veriyor yine. Zaten Yasin Kol ile kol kola şampiyonluğa 6 23
    rs202020 rs202020:
    Tamam Nevzat inandık 4 12
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    ya ne utanmaz la Fenerbahçe’yle var hafta içi ne çabuk unutmuşlar. Her zaman söylüyorum bu sene şampiyonluk Galatasaray 15 26 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    TÜRK TAKIMINA KARŞI İNGİLİZ TAKIMINI TUTAN İSRAİLLİLER NERDE 11 2 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Bizim iptal denilen ofsayt golü gibi bir gölünüz iptal oldu mu acaba ofsayt olan goller atarsınız ve şampiyon olduk diye sevinirsin. İşte Avrupa da gördük hakem olmayınca neler olduğunu 4 1 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    inşallah her türlü algıya illegalliğe olumsuzluğa rağmen şampiyon Fenerbahçe olursa türkiyede bir çok şey değişir özellikle türk hakemleri destekli illegalsporun sonu olur... 1 1 Yanıtla
