Fenerbahçe\'den giden Enner Valencia\'dan şahane gol

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de de forma giyen ve inanılmaz bir performans sergileyerek gol kralı olan Enner Valencia adından söz ettirmeye devam ediyor.

ŞIK BİR GOL ATTI

Dünya Kupası Elemeleri maçında Ekvador, deplasmanda karşılaştığı Kolombiya'yı ülkemizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Enner Valencia'nın 7'inci dakikada attığı muhteşem golle 1-0 mağlup etti.

İşte o gol;