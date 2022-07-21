Fenerbahçe'den giden Kim Min Jae, Napoli ile anlaş anlaştı! - Son Dakika
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Fenerbahçe'den giden Kim Min Jae, Napoli ile anlaş anlaştı!

21.07.2022 16:08

Fenerbahçe'de top koşturan başarılı futbolcu Kim Min Jae'nin transfer olacağı kesinleşmiş fakat hangi takıma imza atacağı netleşmemişti. Güney Koreli yıldız, Napoli ile anlaştı. Serbest kalma bedeli ise 42 milyon euro olarak belirlendi.

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kim Min Jae, İtalyan kulübü Napoli ile anlaşma sağladı. Kim Min Jae'nin sözleşme detayları ise belli oldu.

42 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

TMW'nin haberine göre; Napoli, Kim Min-Jae ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak Güney Koreli stoperin, 2. yıldan itibaren serbest kalma bedeli 42 milyon Euro olarak belirlendi. Napoli yönetimi Kim Min-Jae'nin 20 milyon euro'luk serbest kalma bedelini Fenerbahçe'ye 2 eşit taksitle ödeyecek.

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JESUS'DAN KIM MIN JAE AÇIKLAMASI

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin en büyük kaybı olarak görülen Kim Min-Jae ile ilgili konuşan yeni teknik direktör Jorge Jesus, "Min-jae konusu benim için sürpriz oldu, maçtan 3 gün önce bu durum gerçekleşti. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe şu anda bu durumda bir şey yapamıyor. Çünkü onunla ilgilenen kulüp kontratındaki çıkış maddesini ödeyecek. Dolayısıyla o konuda kulübün yapabileceği bir şey yok. Bizim için ağır bir darbe oldu diyebilirim çünkü özellikleriyle gerçekten önemli bir oyuncuydu sistemimizde. Ama takımımızda başka kaliteli oyuncular da var. Biz takımımızdaki diğer oyunculara da güveniyoruz. Ama Min-Jae'nin sahip olduğu özellikleri de inkar edemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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