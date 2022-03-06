Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü - Son Dakika
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Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü

06.03.2022 20:22
Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesi taraftarı ve yönetimi sinirlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, "Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir." sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçının devre arasında olay yaratacak bir açıklama geldi. Karşılaşmadan önce maça Zorbay Küçük'ün atanmasından endişe duyduklarını belirten sarı-lacivertli kulüp, yaptığı yeni açıklamayla "Tüm Türkiye haklı olduğumuzu gördü" dedi.

"HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçının devre arasında gündeme oturan açıklama: Tüm Türkiye haklı olduğumu gördü
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü - Son Dakika


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