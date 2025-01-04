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Fenerbahçe'den Hakem Eleştirisi

Burak Kızılhan, Türk futbolunda adaletin sağlanması için yabancı hakem uygulamasını talep etti.

04.01.2025 23:17
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yabancı hakem uygulamasının hayata geçirilmesini hatırlatarak, "Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur. Bu konuda tavrımız, beklentimiz ve talebimiz net ve açıktır; Türk futbolunun sportif gerçeklikten uzak adaletten yoksun bir gün daha geçirmesine tahammülümüz yoktur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe karşılaşması sonrası Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kulübün resmi sitesinden yazılı bir açıklama yaparak hakem kararlarını eleştirdi. Hakemlerin bir takım lehine yaptıkları hatalarla ligin kaderinin etkilendiğini vurgulayan Kızılhan, şunları söyledi:

"Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor. Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı kararlar, Türk futbolunda adil rekabeti isteyenlere ve kulübümüze karşı açık bir meydan okuma haline gelmiştir. Hakemler, bir takım lehine hata yaptıklarında görev almaya devam edeceklerini; karar doğru bile olsa, bu karar bir takımın aleyhine olduğunda ise haftalarca maç yönetememe cezası alacaklarını çok iyi bilmektedirler.

Bu çarpık düzen, Galatasaray'a her yolu açmakta, cesaret vermektedir. İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler. Yaşanan tüm bu kayırma ve kuralsızlıklar laf oyunları ve gündemi saptırmaya yönelik taktiklerle, arsızca sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur! Adaletin tesisi ve sahada alın teri ile kazanılan emeklerin hakkının verilmesi için yabancı hakem uygulaması derhal hayata geçirilmelidir. Bu konuda tavrımız, beklentimiz ve talebimiz net ve açıktır; Türk futbolunun sportif gerçeklikten uzak adaletten yoksun bir gün daha geçirmesine tahammülümüz yoktur!" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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