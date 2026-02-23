Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor - Son Dakika
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

23.02.2026 09:09
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Rennes, Auxerre'yi deplasmanda 3-0 yenerek üstünlük sağladı. Rennes'in golleri 20 ve 45. dakikalarda Mahdi Camara'dan gelirken, 22. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Szymanski'nin asistinde Esteban Lepaul topu ağlara yolladı. Bu sonuçla Rennes puanını 37'ye yükseltirken, Auxerre 17 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Rennes, deplasmanda Auxerre'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Konuk ekip, 20 ve 45. dakikalarda Mahdi Camara'nın golleriyle üstünlüğü ele aldı. 22. dakikada ise Fenerbahçe'den transfer edilen Szymanski'nin asistinde Esteban Lepaul fileleri havalandırdı.

SZYMANSKI'DEN KATKI

Yeni transfer Szymanski, yaptığı asistle galibiyete doğrudan katkı sağladı ve performansıyla dikkat çekti. Bu sonucun ardından Rennes puanını 37'ye yükseltti. Auxerre ise 17 puanda kaldı.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Auxerre, Fransa, Rennes, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    olur tamam 3 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ Bekir DEMİRİ:
    Adam altı üstü asist yapmış ,bunun neresi şov 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
