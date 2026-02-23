Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Rennes, deplasmanda Auxerre'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Konuk ekip, 20 ve 45. dakikalarda Mahdi Camara'nın golleriyle üstünlüğü ele aldı. 22. dakikada ise Fenerbahçe'den transfer edilen Szymanski'nin asistinde Esteban Lepaul fileleri havalandırdı.
Yeni transfer Szymanski, yaptığı asistle galibiyete doğrudan katkı sağladı ve performansıyla dikkat çekti. Bu sonucun ardından Rennes puanını 37'ye yükseltti. Auxerre ise 17 puanda kaldı.
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
