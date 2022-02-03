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Fenerbahçe'den kadın futbol takımına takviye - Son Dakika

Fenerbahçe'den kadın futbol takımına takviye

03.02.2022 17:29
Fenerbahçe'den kadın futbol takımına takviye

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, savunma oyuncusu Sevinç Çorlu'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, savunma oyuncusu Sevinç Çorlu'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine, kadın futbol takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve kadın futbol takım menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın da katıldığı aktarıldı.

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Fenerbahçe, Futbol, Çorlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den kadın futbol takımına takviye - Son Dakika Spor


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