Fenerbahçe\'den Kevin Danso için Türk futbol tarihine geçecek teklif

Spor

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında stopere takviye için için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Kevin Danso'ya yaptığı Türk futbol tarihine geçecek teklif ortaya çıktı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Başkan Ali Koç'un "İki stoper, bir sol bek alacağız. Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de burada gördüğünüz yönetim kurulu. Finansal açıdan güçlü bir yönetim kurduk. Gelirimize sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler." açıklamasının ardından sportif direktör Mario Branco'nun Lens'in stoperi Kevin Danso için görüştüğü bilgisine ulaşıldı.

FENERBAHÇE, 20 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Fransız basınından L'Equipe, Fenerbahçe'nin Kevin Danso transferi için son saatlerde girişimlerini arttırdığını ve 20 milyon euroluk ilk resmi teklifini yaptığını duyurdu. Haberde, Galatasaray, Kevin Danso transfer ile ilgilenen bir diğer kulüp olarak dikkat çektiği belirtildi.

BU RAKAMA BİTERSE REKOR KIRILACAK

Fenerbahçe, bu transferi teklif ettiği 20 milyon euro ya da üzerine bitirirse yine 19.5 milyon euroluk Youssef En-Nesyri transferiyle kendisine ait olan Türk futbolunun en çok bonservis ödenen futbolcusu rekorunu 26 yaşındaki Avusturyalı stoper ile yine kendisi kırmış olacak.

KEVIN DANSO'NUN TRANSFER SÖZLERİ

Öte yandan birkaç hafta önce Fransız basına konuşan Kevin Danso, "Ocak ayında Lens'ten ayrılıp ayrılmayacağımı bilmiyorum. Şu anda sezona ve performansıma odaklanmış durumdayım. Ocak ayında transfer, bir olasılık. Her oyuncu için durum böyle. Hangi oyuncu transfer edilemez durumda ki... Önceden planlanmış bir şey yok. En üst seviyede oynamak, yetenekli olduğumu kendime kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

VITOR PERREIRA'YI REDDETTİ

Bu arada Fransız basını, Victor Pereira'yı takımın başına getiren Wolverhampton'ın kısa bir süre önce Kevin Danso'ya teklif yaptığını ancak Avusturtalı defanso oyuncusunun projei beğenmediği için 'Hayır' yanıtı verdiğini duyurdu. Wolverhampton, bu gelişmenin ardından Reims'in stoperi Emmanuel Agbadou'yu transfer etti.

DANSO'NUN KARİYERİ

Augsburg altyapısında dikkat çeken 26 yaşındaki Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında RC Lens'e imza attı.24 kez Avusturya Milli Takımı'nda ter döken 1.90'lık stoper, kulüp kariyerinde toplam 238 maça çıkarken, 16 gol ve 14 asist üretti.