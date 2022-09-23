Berisha taraftarı mest etti! 52 dakikada attığı gol sayısı ile Fenerbahçe'de kral olurdu - Son Dakika
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Berisha taraftarı mest etti! 52 dakikada attığı gol sayısı ile Fenerbahçe'de kral olurdu

23.09.2022 11:37

Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a giden Mergim Berisha, ligde Bayern Münih'i deviren golü atmasından sonra hazırlık maçında da şov yaptı. Alman futbolcu, Augsburg'un Austria Lustenau'yu 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 52 dakikada 4 gol attı.

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle Fenerbahçe'de düşünülmeyen Mergim Berisha, Bundesliga ekibi Ausgburg'a kiralandı. Alman golcü burada sergilediği performansla adından söz ettirdi.

52 DAKİKADA 4 GOL ATTI

Ausgburg'un Bayern Münih'i 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan Mergim Berisha, Avusturya temsilcisi Austria Lustenau'yla yapılan maçta da çılgın bir performans sergiledi. Augsburg'un Austria Lustenau'yı 5-1 yendiği maçta Alman golcü 52 dakikada 4 gol attı.

"DAHA SIK GÖRÜŞECEĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

Performansının artmasını ailesinin Almanya'da olmasına sebep olduğu belirtilen Berisha, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ben bir aile insanıyım. Ailemle çok iyi bir ilişkimiz var ve daha sık görüşeceğimiz için mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

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Mergim Berisha, Bayern Münih, Fenerbahçe, Bundesliga, Augsburg, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Berisha taraftarı mest etti! 52 dakikada attığı gol sayısı ile Fenerbahçe'de kral olurdu - Son Dakika
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