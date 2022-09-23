Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle Fenerbahçe'de düşünülmeyen Mergim Berisha, Bundesliga ekibi Ausgburg'a kiralandı. Alman golcü burada sergilediği performansla adından söz ettirdi.
Ausgburg'un Bayern Münih'i 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan Mergim Berisha, Avusturya temsilcisi Austria Lustenau'yla yapılan maçta da çılgın bir performans sergiledi. Augsburg'un Austria Lustenau'yı 5-1 yendiği maçta Alman golcü 52 dakikada 4 gol attı.
Performansının artmasını ailesinin Almanya'da olmasına sebep olduğu belirtilen Berisha, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ben bir aile insanıyım. Ailemle çok iyi bir ilişkimiz var ve daha sık görüşeceğimiz için mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Berisha taraftarı mest etti! 52 dakikada attığı gol sayısı ile Fenerbahçe'de kral olurdu - Son Dakika