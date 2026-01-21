Fenerbahçe\'den Omar Marmoush bombası

Fenerbahçe, forvet transferinde ses getirecek bir hamleye hazırlanırken Omar Marmoush için Manchester City ile temas kurmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin, Manchester City forması giyen Omar Marmoush için harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, bu hafta İngiltere'de hem oyuncunun menajeriyle hem de Manchester City yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.
Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Vedat Muriqi transferlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe, bu kez tüm bu isimleri gölgede bırakabilecek bir golcüye yöneldi. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim, Manchester City'de ikinci plana düşen Omar Marmoush oldu.
Oynama süresinin azalması nedeniyle düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında olan Mısırlı santrfor için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Marmoush ile Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye 75 milyon euro bedelle transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola'nın tercihleri arasında ön plana çıkamadı. Marmoush, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 389 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Manchester City'de mutsuz olduğu belirtilen Kuzey Afrikalı futbolcunun, yarım sezonluğuna takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.
