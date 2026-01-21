Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası

Fenerbahçe\'den Omar Marmoush bombası
21.01.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, forvet transferinde Manchester City'den Omar Marmoush için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, bu hafta İngiltere'de hem oyuncunun menajeriyle hem de Manchester City yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Marmoush'un oynama süresinin azalması nedeniyle düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında olduğu ve Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, forvet transferinde ses getirecek bir hamleye hazırlanırken Omar Marmoush için Manchester City ile temas kurmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN MARMOUSH HAMLESİ

Fenerbahçe'nin, Manchester City forması giyen Omar Marmoush için harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, bu hafta İngiltere'de hem oyuncunun menajeriyle hem de Manchester City yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.

GÖZLER YILDIZ FORVETE ÇEVRİLDİ

Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Vedat Muriqi transferlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe, bu kez tüm bu isimleri gölgede bırakabilecek bir golcüye yöneldi. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim, Manchester City'de ikinci plana düşen Omar Marmoush oldu.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Oynama süresinin azalması nedeniyle düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında olan Mısırlı santrfor için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Marmoush ile Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği ifade edildi.

CITY'DE BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye 75 milyon euro bedelle transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola'nın tercihleri arasında ön plana çıkamadı. Marmoush, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 389 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

AYRILIK İSTEĞİ

Manchester City'de mutsuz olduğu belirtilen Kuzey Afrikalı futbolcunun, yarım sezonluğuna takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Manchester City FC, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Süleyman ŞENGÜL Süleyman ŞENGÜL:
    şakacı fener medyası :) 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:34:07. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.