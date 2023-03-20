Fenerbahçe'de sakatlanan yıldız futbolcuların son durumu kötü!

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia'nın sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli ekip resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda maçı tamamlayamayan yeni transfer Jayden Oosterwalde'de aşil tendinopatisi ve Joshua King'de Hamstring kas yaralanması tespit edildiğini belirtti.
Maçın kahramanları arasında yer alan Enner Valencia'nın durumu hakkında da açıklama yapan Fenerbahçe, yıldız golcünün diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşadığını aktarırken yeniden değerlendirilmesinin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Joshua King'in hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'nin aşil tendinopatisi, Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması sebebiyle tedavi edildiğine dair bilgilendirme yapıldı.
İşte Fenerbahçe'nin sakatları;
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