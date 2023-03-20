Fenerbahçe'de sakatlanan yıldız futbolcuların son durumu kötü! - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sakatlanan yıldız futbolcuların son durumu kötü!

20.03.2023 14:51

Fenerbahçe Kulübü dünkü Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan futbolcuların sağlık durumları hakkında bir duyuru yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Joshua King'in hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwalde'nin aşil tendinopatisi, Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması" geçirdiği ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia'nın sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

OOSTERWOLDE, MAÇI TAMAMLAYAMADI

Sarı-lacivertli ekip resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda maçı tamamlayamayan yeni transfer Jayden Oosterwalde'de aşil tendinopatisi ve Joshua King'de Hamstring kas yaralanması tespit edildiğini belirtti.

VALENCİA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Maçın kahramanları arasında yer alan Enner Valencia'nın durumu hakkında da açıklama yapan Fenerbahçe, yıldız golcünün diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşadığını aktarırken yeniden değerlendirilmesinin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Joshua King'in hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'nin aşil tendinopatisi, Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması sebebiyle tedavi edildiğine dair bilgilendirme yapıldı.

İşte Fenerbahçe'nin sakatları;

  • Joshua King=Hamstring kas yaralanması
  • Jayden Oosterwalde=Aşil tendinopatisi
  • Enner ValenciaDiz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması
Alanya'da sakatlanan yıldız futbolculardan Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte son durumları
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