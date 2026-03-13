Fenerbahçe\'den sakatlık açıklaması

13.03.2026 19:47
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklama yaptı. Sakat oyuncular hakkında konuşan Göle, ''Kadroda olan ve 11 başlatamadığımız oyuncular Asensio ve Nene. 2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama bu maçta ağrıları arttığı için 11'de yer almıyorlar. Mümkün olduğunca koruyacağız onları.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük ile oynanacak zorlu maç öncesinde konuştu.

''ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ''

Mücadele hakkında konuşan Göle, "Öncelikle Karagümrük'e çok büyük saygı duyuyoruz. Son sıralarda olmalarına rağmen oyun güçleri var ve mücadeleci bir takıma karşı oynayacağız. Biz de geçen hafta son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık ve 3 puan aldık." dedi.

Zeki Murat Göle, orta sahadaki tercihler ve sakat oyuncularla ilgili de konuşarak, "5 oyuncunun uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Tam verimli olarak milli arada dönecekler, hemen hemen hepsi dönecek. Ederson'un cezası var. Kadroda olan ve 11 başlatamadığımız oyuncular Asensio ve Nene. 2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama bu maçta ağrıları arttığı için 11'de yer almıyorlar. Mümkün olduğunca koruyacağız onları. Biz bunları bahane olarak görmedik hiçbir zaman ama bazen bunları dile getirmek gerekiyor. Zor zamanlar ama bunları aşıp sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün de inşallah 3 puan alacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." sözlerini sarf etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
