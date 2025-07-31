Fenerbahçe\'den Semedo Hamlesi

FENERBAHÇE, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Nelson Semedo ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Portekizli sağ bek Nelson Semedo transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi" ifadelerini kullandı.