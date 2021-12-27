Üye Girişi
Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı - Son Dakika

Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı

27.12.2021 15:38
Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerin beraat kararının onanmasının ardından bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerin beraat kararının onanmasının ardından bir mesaj yayımladı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında beraat kararının Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Biz Fenerbahçeyiz" diyenlerin bir araya geldiği; şanlı tarihimize sürülmek istenen lekenin gözyaşlarıyla, alın teriyle, sevdasıyla yıkandığı şanlı direnişimiz, BUGÜN BİR ZAFER OLDU!

Haksızca hukuksuzca milyonların canını yakanlar, Fenerbahçe şike yaptı diyenler bugün bir daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler!

AMA BİZ

Hep hatırlayacağız;

Haksızlığı,

Onursuzluğu;

Yüreksizliği,

Kulübümüze ve camiamıza reva görülen muameleleri

Alın terine ve ülkesine ihanet edenleri!

Hiç unutmayacağız, unutturmayacağız;

Büyük Fenerbahçe'nin, büyük Fenerbahçe taraftarının soyluluğundan doğan ve vicdanları 'tertemiz alın teri' ile dolduran kuvvetini!

Ve bugün;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yapmış olduğu hedefi ve maksadı belli olan teknik ve fiziki takip inceleme neticesinde dönemin FETÖ polisi, savcısı, hakimi, medyası tarafından dört bir koldan 3 Temmuz 2011 tarihinde başlatılan,

27 Mart 2017 tarihinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Beraat kararlarının onaylanması ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın onanması" yönünde tebliğ yaparak dosyayı davanın görüşüldüğü Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne göndermesiyle devam eden ve

BUGÜN YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ, TEMYİZ İNCELEMESİNİN sona ermesiyle VİCDANLARDA TERTEMİZ olan CAMİAMIZ, HUKUK önünde de artık TERTEMİZ!

Yazılanların, çizilenlerin ve suçlamalara inananların aksine 3 Temmuz'dan bugüne Başkanına, Yönetimine, sahadaki alın terine sahip çıkan ve inanan camiamız, 10 yılı aşkın süredir devam eden 'ONUR VE HUKUK' mücadelesini kazandı.

Başkan ve yöneticilerimizi demir parmaklıklar arkasına tutsak etmeye çalışsalar da, ekonomik çöküşümüzün fitilini yakmaya çalışmış olsalar da; bir asrı aşan gücün, şanın, mücadelenin adıdır, Fenerbahçe!

Dününde gücünü taraftarından aldığı gibi yarınlarına da taraftarının coşkusuyla yürüyen Sivil Toplum Kuruluşu'dur, Fenerbahçe!

Fenerbahçe, direndi!

FETÖ tarafından kurgulanan, en küçük ayrıntısına kadar milyonları ele geçirmenin hesabının yapıldığı bu kirli düzenin başkaldıranıydı, Fenerbahçe!

Vatan'da, Metris'te, Çağlayan'da, Silivri'de; Anıtkabir'de, Cadde'de, Köprü'de, Tribün'de polis ablukasında, gencinden yaşlısına kadınından çocuğuna yenen biber gazında, karanlık gecenin sessizliği Fenerbahçelilerin gözyaşları ve Fenerbahçelilik sevdasıyla bozuldu.

Evlerinden alınan yöneticilerimiz, operasyoncular tarafından didik didik aranan kulübümüz ve buna ses çıkarmayacağını düşündükleri milyonlarımız vardı.

Ama o ses yeri geldi 'cezalı maç' diye kadın ve çocukların mabedimizi dolduruşu oldu; yeri geldi Metris'i mesken tutanların 'bu Fenerbahçe'nin onur mücadelesidir' deme şekli.

UEFA'nın Futbol Takımımız için verdiği Avrupa kupalarından 'men' kararı karşısında da bir oldu Fenerbahçeliler; Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasıyla birlikte verilen hükümlerin, artık yalnızca esastan değil, şeklen de gayrimeşru oluşu karşısında da haklı mücadelesine devam etti.

Her bir paydaşımızla 10 yılı aşkın süredir verdiğimiz bu mücadelede öyle şeyler yaşadı ki kulübümüz, taraftarımız, camiamız ama o büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmediği gibi en önemli değerlerimizden olan derneklerimizin çalışmalarıyla da gücünü perçinledi.

Vicdanlarının emirlerine muhalif, milli namuslarına aykırı hareket edenler şunu kabul etmeli ve şuna inanmalıdır ki;

Fenerbahçe,

Fenerbahçeliler,

Ve Fenerbahçelilik,

Televizyonda ahkam kesenlerden(!), rüzgara göre hareket edenlerden (!) gazetelerde köşelerine sığınanlardan(!), devletin içine sirayet edenlerden(!) çok ama çok daha büyüktür ve yenilmezdir.

Milyonların yüreklerini kanatanlar için ilk gün ne dediysek bugün onu yaşıyoruz ve bu yolun sonunda parlayan mutluluk güneşi artık bütün açıklığıyla görülmektedir. Bu camia da o güneşe ulaşmıştır.

3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir; 3 Temmuz Fenerbahçe'nin duruşudur ve bizler bu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu duruşumuz tarihin sayfalarında altın harflerle yer alacaktır.

Sarı ve Lacivert'in etrafında bir nehir gibi coşup taşan, mücadeleyi kabul etmiş bizler; bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı tehdit eden hukuk dışı birtakım tutkulara inancımız, irademiz ve kararlılığımızla en güzel cevabı; dün de verdik, bugün de veriyoruz, yarın da vereceğiz.

Ve biz;

'Biz Fenerbahçeyiz' diyenlerdeniz

ŞİMDİ HESAP ZAMANI" - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Aziz Yıldırım, Ceza Dairesi, Fenerbahçe, Yargıtay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı - Son Dakika Spor


Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı         
16:33
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur         
14:41
Pitbull saldırısında yaralanan genç, köpeğin sahibini suçladı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı Pitbull saldırısında yaralanan genç, köpeğin sahibini suçladı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı         
13:35
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
16:26 İmamoğlu'na tam destek! Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
16:25 Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç
16:12 Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı
16:11 Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturuluyor?
16:11 Haklarında suç duyurusunda bulunulan ekonomistlerden karara tepki! Sosyal medyadan cevap verdiler
16:10 Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu
16:03 Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın
15:51 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
15:46 Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 16:55:07. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement