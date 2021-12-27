Fenerbahçe'den 'Şimdi Hesap Zamanı' paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerin beraat kararının onanmasının ardından bir mesaj yayımladı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında beraat kararının Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Biz Fenerbahçeyiz" diyenlerin bir araya geldiği; şanlı tarihimize sürülmek istenen lekenin gözyaşlarıyla, alın teriyle, sevdasıyla yıkandığı şanlı direnişimiz, BUGÜN BİR ZAFER OLDU!

Haksızca hukuksuzca milyonların canını yakanlar, Fenerbahçe şike yaptı diyenler bugün bir daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler!

AMA BİZ

Hep hatırlayacağız;

Haksızlığı,

Onursuzluğu;

Yüreksizliği,

Kulübümüze ve camiamıza reva görülen muameleleri

Alın terine ve ülkesine ihanet edenleri!

Hiç unutmayacağız, unutturmayacağız;

Büyük Fenerbahçe'nin, büyük Fenerbahçe taraftarının soyluluğundan doğan ve vicdanları 'tertemiz alın teri' ile dolduran kuvvetini!

Ve bugün;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yapmış olduğu hedefi ve maksadı belli olan teknik ve fiziki takip inceleme neticesinde dönemin FETÖ polisi, savcısı, hakimi, medyası tarafından dört bir koldan 3 Temmuz 2011 tarihinde başlatılan,

27 Mart 2017 tarihinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Beraat kararlarının onaylanması ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın onanması" yönünde tebliğ yaparak dosyayı davanın görüşüldüğü Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne göndermesiyle devam eden ve

BUGÜN YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ, TEMYİZ İNCELEMESİNİN sona ermesiyle VİCDANLARDA TERTEMİZ olan CAMİAMIZ, HUKUK önünde de artık TERTEMİZ!

Yazılanların, çizilenlerin ve suçlamalara inananların aksine 3 Temmuz'dan bugüne Başkanına, Yönetimine, sahadaki alın terine sahip çıkan ve inanan camiamız, 10 yılı aşkın süredir devam eden 'ONUR VE HUKUK' mücadelesini kazandı.

Başkan ve yöneticilerimizi demir parmaklıklar arkasına tutsak etmeye çalışsalar da, ekonomik çöküşümüzün fitilini yakmaya çalışmış olsalar da; bir asrı aşan gücün, şanın, mücadelenin adıdır, Fenerbahçe!

Dününde gücünü taraftarından aldığı gibi yarınlarına da taraftarının coşkusuyla yürüyen Sivil Toplum Kuruluşu'dur, Fenerbahçe!

Fenerbahçe, direndi!

FETÖ tarafından kurgulanan, en küçük ayrıntısına kadar milyonları ele geçirmenin hesabının yapıldığı bu kirli düzenin başkaldıranıydı, Fenerbahçe!

Vatan'da, Metris'te, Çağlayan'da, Silivri'de; Anıtkabir'de, Cadde'de, Köprü'de, Tribün'de polis ablukasında, gencinden yaşlısına kadınından çocuğuna yenen biber gazında, karanlık gecenin sessizliği Fenerbahçelilerin gözyaşları ve Fenerbahçelilik sevdasıyla bozuldu.

Evlerinden alınan yöneticilerimiz, operasyoncular tarafından didik didik aranan kulübümüz ve buna ses çıkarmayacağını düşündükleri milyonlarımız vardı.

Ama o ses yeri geldi 'cezalı maç' diye kadın ve çocukların mabedimizi dolduruşu oldu; yeri geldi Metris'i mesken tutanların 'bu Fenerbahçe'nin onur mücadelesidir' deme şekli.

UEFA'nın Futbol Takımımız için verdiği Avrupa kupalarından 'men' kararı karşısında da bir oldu Fenerbahçeliler; Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasıyla birlikte verilen hükümlerin, artık yalnızca esastan değil, şeklen de gayrimeşru oluşu karşısında da haklı mücadelesine devam etti.

Her bir paydaşımızla 10 yılı aşkın süredir verdiğimiz bu mücadelede öyle şeyler yaşadı ki kulübümüz, taraftarımız, camiamız ama o büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmediği gibi en önemli değerlerimizden olan derneklerimizin çalışmalarıyla da gücünü perçinledi.

Vicdanlarının emirlerine muhalif, milli namuslarına aykırı hareket edenler şunu kabul etmeli ve şuna inanmalıdır ki;

Fenerbahçe,

Fenerbahçeliler,

Ve Fenerbahçelilik,

Televizyonda ahkam kesenlerden(!), rüzgara göre hareket edenlerden (!) gazetelerde köşelerine sığınanlardan(!), devletin içine sirayet edenlerden(!) çok ama çok daha büyüktür ve yenilmezdir.

Milyonların yüreklerini kanatanlar için ilk gün ne dediysek bugün onu yaşıyoruz ve bu yolun sonunda parlayan mutluluk güneşi artık bütün açıklığıyla görülmektedir. Bu camia da o güneşe ulaşmıştır.

3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir; 3 Temmuz Fenerbahçe'nin duruşudur ve bizler bu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu duruşumuz tarihin sayfalarında altın harflerle yer alacaktır.

Sarı ve Lacivert'in etrafında bir nehir gibi coşup taşan, mücadeleyi kabul etmiş bizler; bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı tehdit eden hukuk dışı birtakım tutkulara inancımız, irademiz ve kararlılığımızla en güzel cevabı; dün de verdik, bugün de veriyoruz, yarın da vereceğiz.

Ve biz;

'Biz Fenerbahçeyiz' diyenlerdeniz

ŞİMDİ HESAP ZAMANI" - İSTANBUL