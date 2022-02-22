Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı

22.02.2022 22:35
Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı

Fenerbahçe, macerasını sonlandıran deneyimli teknik direktör Vitor Pereira'nın, yeni takımı merak ediliyordu. Pereira, Brezilya ekibi Corinthias'la anlaşmaya vardı. Premier Lig ve La Liga ekipleriyle ismi geçen Portekizli hocanın kısa süre içinde yeni takımına resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe'yle 2. döneminde büyük hayal kırıklığı yaratan teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Adı sık sık Premier Lig ekibi Everton'la anılan Portekizli hoca İngiliz ekibinin göreve Lampard'ı getirmesinin ardından rotayı Brezilya'ya kırdı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Fanatik'in Globo'dan aktardığı habere göre,Corinthians, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmaya çok yakın. 53 yaşındaki antrenör ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu geçti. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, Vitor Pereira'nın 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilenler arasında yer alıyor.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı - Son Dakika
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