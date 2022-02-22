Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı - Son Dakika

Fenerbahçe'yle 2. döneminde büyük hayal kırıklığı yaratan teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Adı sık sık Premier Lig ekibi Everton'la anılan Portekizli hoca İngiliz ekibinin göreve Lampard'ı getirmesinin ardından rotayı Brezilya'ya kırdı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Fanatik'in Globo'dan aktardığı habere göre,Corinthians, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmaya çok yakın. 53 yaşındaki antrenör ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu geçti. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, Vitor Pereira'nın 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilenler arasında yer alıyor.