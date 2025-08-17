Fenerbahçe'den Taraftara Birlik Çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımıyla 20 Ağustos Çarşamba günü yapacağı maç öncesi taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ketenci, Feyenoord eşleşmesindeki desteğin Benfica karşısında da ortaya konması gerektiğini belirtti.

Taraftarların, Fenerbahçe'nin itici gücü olduğunu belirten Ketenci, "Allah'ın izni ile, kısa sürede tüm eksikler giderildikten sonra camiamıza büyük mutluluklar yaşatacağız. Her koşulda kulübümüzün en büyük gücü olan taraftarlarımıza şunu hatırlatmak isteriz. Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük itici gücü, tribünlerin coşkusu ve desteğidir. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için aşmamız gereken iki Benfica maçımız var. Feyenoord maçında olduğu gibi Kadıköy'ü bir kez daha hep beraber cehenneme çevirelim." ifadelerini kullandı.

Göztepe maçında beklentinin altında kaldıklarını vurgulayan Ketenci, "Feyenoord karşılaşmasında ortaya koyduğumuz mücadele hepimizde büyük bir mutluluk yaratmışken, dün akşam Göztepe ile oynanan maçta beklentilerin altında kaldığının farkındayız. Ancak, unutmayalım ki 34 haftalık sezonun daha ilk maçını oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Transferde beklentileri karşılayacağız"

Ahmet Ketenci, transferle ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyledi.

Camianın beklentilerini karşılayacaklarını aktaran Ketenci, "Takımımızın transfer ve sezona hazırlık süreciyle ilgili bütün sorumluluk şüphesiz bizlere aittir. Bu konularda gereken adımlar, en kısa sürede, tüm camiamızın sahadaki beklentilerini karşılayacak şekilde atılmaktadır." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe olacağını aktaran Ketenci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler, yönetim olarak; hocamız Jose Mourinho ve teknik ekibiyle birlikte, takımımızın ihtiyaç duyduğu takviyeleri yaparak, çok kısa sürede takımımızın daha mücadeleci kimliğini sahaya yansıtacağımızın sözünü veriyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceksiniz."