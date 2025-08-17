Fenerbahçe'den Taraftara Birlik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Taraftara Birlik Çağrısı

17.08.2025 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Ketenci, Benfica maçı öncesi taraftarlara destek çağrısında bulundu, transfer sürecine dair bilgiler verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımıyla 20 Ağustos Çarşamba günü yapacağı maç öncesi taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ketenci, Feyenoord eşleşmesindeki desteğin Benfica karşısında da ortaya konması gerektiğini belirtti.

Taraftarların, Fenerbahçe'nin itici gücü olduğunu belirten Ketenci, "Allah'ın izni ile, kısa sürede tüm eksikler giderildikten sonra camiamıza büyük mutluluklar yaşatacağız. Her koşulda kulübümüzün en büyük gücü olan taraftarlarımıza şunu hatırlatmak isteriz. Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük itici gücü, tribünlerin coşkusu ve desteğidir. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için aşmamız gereken iki Benfica maçımız var. Feyenoord maçında olduğu gibi Kadıköy'ü bir kez daha hep beraber cehenneme çevirelim." ifadelerini kullandı.

Göztepe maçında beklentinin altında kaldıklarını vurgulayan Ketenci, "Feyenoord karşılaşmasında ortaya koyduğumuz mücadele hepimizde büyük bir mutluluk yaratmışken, dün akşam Göztepe ile oynanan maçta beklentilerin altında kaldığının farkındayız. Ancak, unutmayalım ki 34 haftalık sezonun daha ilk maçını oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Transferde beklentileri karşılayacağız"

Ahmet Ketenci, transferle ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyledi.

Camianın beklentilerini karşılayacaklarını aktaran Ketenci, "Takımımızın transfer ve sezona hazırlık süreciyle ilgili bütün sorumluluk şüphesiz bizlere aittir. Bu konularda gereken adımlar, en kısa sürede, tüm camiamızın sahadaki beklentilerini karşılayacak şekilde atılmaktadır." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe olacağını aktaran Ketenci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler, yönetim olarak; hocamız Jose Mourinho ve teknik ekibiyle birlikte, takımımızın ihtiyaç duyduğu takviyeleri yaparak, çok kısa sürede takımımızın daha mücadeleci kimliğini sahaya yansıtacağımızın sözünü veriyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceksiniz."

Kaynak: AA

Ahmet Ketenci, Fenerbahçe, Feyenoord, Politika, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Taraftara Birlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı
Sahte denklik skandalı 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış Sahte denklik skandalı! 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’in efsane atışması yıllar sonra geri döndü Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in efsane atışması yıllar sonra geri döndü
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Marmara Denizi’ndeki “sessiz“ deprem tehlikesi 1766’dan beri harekete geçmedi Marmara Denizi'ndeki "sessiz" deprem tehlikesi! 1766'dan beri harekete geçmedi
İstanbul’da 4 kadın hırsız tutuklandı Suç makinesi çıktılar İstanbul'da 4 kadın hırsız tutuklandı! Suç makinesi çıktılar
Çocuk eşofmanında gizli tehlike Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 20:36:21. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Taraftara Birlik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.