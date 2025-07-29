Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'e imza attırdıktan sonra Milan Skriniar'ın da İstanbul'a gelmesini bekleyen Süper Lig devi Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor.
Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'in savunma oyuncusu David Alaba'yı istiyor. Defensa Central'de yer alan habere göre Jose Mourinho, son dönemde stoper olarak oynayan Alaba'yı kadrosunda görmekten mutluluk duyacaktır.
33 yaşındaki stoper ve sol bek oyuncusunun Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. David Alaba'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor - Son Dakika
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