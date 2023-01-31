Fenerbahçe'den transfer şov! Milli futbolcu için harekete geçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den transfer şov! Milli futbolcu için harekete geçildi

31.01.2023 11:11

Samet Akaydın'ı renklerine bağlayarak ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe savunmasını güçlendirmek için hamle üstüne hamle yapıyor. Sarı-lacivertliler, Kayserispor forması giyen Onur Bulut için de harekete geçti. Bu transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi Kayserispor başkanıyla özel olarak görüştü.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Samet Akaydın'ın ardından Oosterwolde ve Emre Demir'i kadroya katan sarı lacivertli takımdan bir hamle daha geldi. Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin gözdesi konumundaki Türk sağ bek Onur Bulut için de devreye girdi. Başkan Ali Koç, Kayserispor başkanıyla özel olarak görüştü ve transferin bitmesi artık an meselesi.

FENERBAHÇE'YE YERLİ SAĞ BEK

Bright Osayi Samuel için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine Onur Bulut'u aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı'nda milli futbolcunun transferi için ilk adımı attı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Ali Koç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için görüştü. Kayserispor'da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken ve milli takıma kadar yükselen Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kayserispor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe durdurulamıyor! Milli futbolcunun imzayı atması an meselesi Fenerbahçe durdurulamıyor! Milli futbolcunun imzayı atması an meselesi Kayserispor deplasmanda 4. galibiyetini aldı Kayserispor deplasmanda 4. galibiyetini aldı

Samet Akaydın, Kayserispor, Onur Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den transfer şov! Milli futbolcu için harekete geçildi - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Fenerbahçe'den transfer şov! Milli futbolcu için harekete geçildi
10:58 ABD'li John Bolton, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'yi hedef aldı
10:56 Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş'ın radyo programında giydiği kazak tepki çekti
10:50 Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı
10:44 Fenerbahçe durdurulamıyor! Milli futbolcunun imzayı atması an meselesi
10:26 Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Altının gram fiyatı 1.157 lira seviyesinden işlem görüyor
10:36 Binlerce otomobil Türkiye'ye geliyor! Marka ve modelleri belli oldu
10:35 Ekrem İmamoğlu, evinde ölü bulunan eski MHP'li başkanın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
10:19 Çocuğunun yanında erotik video kaydı yapan kadına soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 11:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den transfer şov! Milli futbolcu için harekete geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement