Fenerbahçe'den transfer şov! Milli futbolcu için harekete geçildi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Samet Akaydın'ın ardından Oosterwolde ve Emre Demir'i kadroya katan sarı lacivertli takımdan bir hamle daha geldi. Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin gözdesi konumundaki Türk sağ bek Onur Bulut için de devreye girdi. Başkan Ali Koç, Kayserispor başkanıyla özel olarak görüştü ve transferin bitmesi artık an meselesi.

FENERBAHÇE'YE YERLİ SAĞ BEK

Bright Osayi Samuel için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine Onur Bulut'u aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı'nda milli futbolcunun transferi için ilk adımı attı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Ali Koç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için görüştü. Kayserispor'da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken ve milli takıma kadar yükselen Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kayserispor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.