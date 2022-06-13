Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez

13.06.2022 13:21

Fenerbahçe yönetimi, futbolcu Luiz Gustavo'yu örnekleyerek paylaşımda bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a cevap vererek, "Kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yankı uyandırmıştı. Ülkedeki sığınmacıları gönderme amacını Fenerbahçeli futbolcu Gustavo üzerinden örnekleyen video sosyal medyada yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ.

Sarı lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada bu video ve Ümit Özdağ'a yanıt verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;

Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ'dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz"

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Zafer Partisi, Fenerbahçe, Ümit Özdağ, Spor, Son Dakika

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