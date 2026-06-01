Fenerbahçe'den Yaasmeen Bedart-Ghani'ye Veda

01.06.2026 21:24
Fenerbahçe, ABD'li voleybolcu Yaasmeen Bedart-Ghani ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncusu Yaasmeen Bedart-Ghani ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, sarı-lacivertli formayı geride kalan sezonda giyen Aslı Kalaç, Bojana Milenkovic, Fatma Beyaz, Dicle Nur Babat, Agnieszka Korneluk ve Sude Hacımustafaoğlu'na da veda etti.

Kaynak: AA

