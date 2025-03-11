Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e dudak uçuklatan zam - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e dudak uçuklatan zam

Fenerbahçe\'den Yusuf Akçiçek\'e dudak uçuklatan zam

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun göz bebeği 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in sözleşmesini yenileyecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren genç stoperin maaşını 10 katına çıkatacak ve 2028 kadar olan kontratını 2030'a kadar uzatacak.

11.03.2025 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği ve performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi Mourinho'nun isteğiyle reddeden sarı-lacivertli yönetim, Yusuf'un sözleşmesini uzatacak.

10 KATI MAAŞLA YENİ SÖZLEŞME

Genç yıldızınHaziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla birlikte uzatılacak. Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar yapacak.

FENERBAHÇE'NİN YUSUF AKÇİÇEK PLANI

Yusuf Akçiçek'i gelecek sezon da takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcuyu Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarıp oyuncudan daha fazla bonservis geliri elde etmenin planlarını yapıyor. Genç stoper; Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid scoutlarının da kıskacında.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkıp 850 dakika süre aldı. Genç stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e dudak uçuklatan zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DHKP-C’ye finans operasyonunda bir CHP’li başkan daha gözaltına alındı DHKP-C'ye finans operasyonunda bir CHP'li başkan daha gözaltına alındı
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

17:14 DHKP-C’ye finans operasyonunda bir CHP’li başkan daha gözaltına alındı DHKP-C'ye finans operasyonunda bir CHP'li başkan daha gözaltına alındı
16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
00:00 Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
23:53 İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
23:42 İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
23:35 Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 18:18:38. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'e dudak uçuklatan zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.