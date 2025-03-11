Fenerbahçe\'den Yusuf Akçiçek\'e dudak uçuklatan zam

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği ve performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi Mourinho'nun isteğiyle reddeden sarı-lacivertli yönetim, Yusuf'un sözleşmesini uzatacak.

10 KATI MAAŞLA YENİ SÖZLEŞME

Genç yıldızınHaziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla birlikte uzatılacak. Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar yapacak.

FENERBAHÇE'NİN YUSUF AKÇİÇEK PLANI

Yusuf Akçiçek'i gelecek sezon da takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcuyu Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarıp oyuncudan daha fazla bonservis geliri elde etmenin planlarını yapıyor. Genç stoper; Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid scoutlarının da kıskacında.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkıp 850 dakika süre aldı. Genç stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.