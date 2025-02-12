Fenerbahçe'den Zenit'e Kiralık Transfer

Spor

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Ognjen Mimovic'in Rus ekibi Zenit'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz" denildi. - İSTANBUL