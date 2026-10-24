Fenerbahçe Denetim Kurulu, kulübün borcunu 36 milyar 384 milyon lira olarak açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Denetim Kurulu, kulübün borcunu 36 milyar 384 milyon lira olarak açıkladı

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Fenerbahçe Denetim Kurulu, kulübün borcunu 36 milyar 384 milyon lira olarak açıkladı
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Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün 31 Ağustos 2026 itibarıyla toplam borcunun 36 milyar 384 milyon lira olduğunu açıkladı. Kısa vadeli yükümlülükler 22 milyar 727 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükler 13 milyar 935 milyon lira olarak belirtildi.

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nün borcu 36 milyar 384 milyon lira olarak açıklandı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Faaliyet Raporu'nu okudu. Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 22 milyar 727 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 13 milyar 935 milyon lira olduğunu belirtti. Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun ise 36 milyar 384 milyon lira olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA
FenerbahçeİstanbulAğustosEkonomiSporSon Dakika

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