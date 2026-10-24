Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Vodina, kulübün borcunu canlı yayında açıklıyor

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Vodina, kulübün borcunu canlı yayında açıklıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunu DHA Feed 2'den canlı yayında açıklıyor. Vodina'nın borca ilişkin açıklamaları canlı yayında takip edilebiliyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunu açıklıyor. DHA Feed 2'den CANLI yayındayız
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?