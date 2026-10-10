Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek puanını 13'e yükseltti - Son Dakika
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Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek puanını 13'e yükseltti

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Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor\'u 3-0 yenerek puanını 13\'e yükseltti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 13'e çıkardı. Maç sonrası Rize-Artvin Havalimanı'nda taraftarların sevgi gösterileriyle karşılanan sarı-lacivertli kafile, özel uçakla İstanbul'a gitti.

Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 galip geldiği Çaykur Rizespor maçının ardından havalimanında taraftarların sevgi gösterileriyle şehirden ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 13'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Rize-Artvin Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, burada kendilerini bekleyen taraftarlar tarafından tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Sevgi gösterileri ve marşlar arasında terminale geçen kafile, özel uçakla İstanbul'a hareket ederek Rize'den ayrıldı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigFenerbahçeİstanbulRizesporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek puanını 13'e yükseltti - Son Dakika
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