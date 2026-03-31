Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarına Başladı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.