Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor; Başkan Yıldırım takımla buluştu

FENERBAHÇE yarın akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DAN ZİYARET

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Maltepe'de yapımı devam eden akademi tesislerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada takımla sohbet eden Başkan Yıldırım, futbolculara ve teknik heyete başarı dileklerini iletti.