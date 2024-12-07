Fenerbahçe Derbide Beşiktaş'a Yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Derbide Beşiktaş'a Yenildi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

07.12.2024 21:19
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Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

Jose Mourinho 2. derbisini de kaybetti

Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti. Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.

Cenk Tosun 5 maç sonra

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki forveti Cenk Tosun, derbide eski takımına karşı süre aldı. Cenk, maçın 82. dakikasında Fred'in yerine oyuna dahil oldu. Tribünler, Cenk Tosun'a oyuna girdikten sonra ıslıkla tepki gösterdi. Cenk bu sezon 4. lig maçına çıkarken, henüz skor katkısı yapamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Derbide Beşiktaş'a Yenildi - Son Dakika

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