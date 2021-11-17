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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da galibiyet pirimi: 4 milyon lira - Son Dakika

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da galibiyet pirimi: 4 milyon lira

17.11.2021 14:04
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da galibiyet pirimi: 4 milyon lira

Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'e Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle dönüş yapacak olan Galatasaray'da, tam anlamıyla seferberlik hali mevcut. Ayrıca Galasataray Başkanı Burak Elmas, derbide galibiyeti garantilemek için 4 milyon lira prim verecek.

Taraftarlar, tam 2 yıl aradan sonra tribünleri tamamen doldurmaya hazır. Kulübe yaklaşık 100 bin kişilik bir talep gelmişti. Nitekim dün başlayan genel satışla birlikte biletler tamamen tükendi.

BİLETLER TÜKENDİ

Dev mücadele için tam 52 bin 223 bilet satıldı ve yüzde 100'lük satış oranına ulaşıldı. TFF'nin aldığı kararla Süper Lig'de 9 Kasım itibarıyla maçlarda tam kapasite uygulamasına geçilirken, Galatasaray son yılların en yüksek seyirci sayısına imza atacak gibi görünüyor. Yönetim de milli oyunculardan yoksun olan Florya'daki derbi havasını daha da ateşlemek üzere kolları sıvadı.

CAZİP PRİM

Spor basınına sızan haberlere göre; Sarı-kırmızılılar, teknik heyetle de görüşerek Fenerbahçe maçının galibiyet primini 4 milyon lira olarak belirledi. Ayrıca milli oyuncular takıma katıldıktan sonra toplu bir buluşma organizasyonu planlanıyor. Galatasaraylı yöneticiler, Florya'ya giderek takıma ve teknik ekibe destek vermeyi düşünüyor.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da galibiyet pirimi: 4 milyon lira

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Son Dakika Spor Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da galibiyet pirimi: 4 milyon lira - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da galibiyet pirimi: 4 milyon lira - Son Dakika
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