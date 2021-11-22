Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi

Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarına tepkili olan Galatasaray camiası, bugün TFF ile görüşme gerçekleştiremedi. Başkan Burak Elmas, maçın ardından "Yarın TFF'ye gideceğim" açıklamasında bulunmuştu.

YARINA VERİLDİ

Beyaz TV'nin haberine göre; Nihat Özdemir ve kurullarının Burak Elmas'la gerçekleşmesi beklenen toplantı yarın gerçekleşecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.