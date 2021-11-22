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Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi - Son Dakika

Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi

22.11.2021 18:22

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbideki hakem kararlarına tepki gösterip, "Yarın TFF'ye gideceğim" demişti. Burak Elmas, arzu ettiği görüşmeyi bugün yapamadı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.

Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarına tepkili olan Galatasaray camiası, bugün TFF ile görüşme gerçekleştiremedi. Başkan Burak Elmas, maçın ardından "Yarın TFF'ye gideceğim" açıklamasında bulunmuştu.

Fenerbahçe maçından sonra 'Yarın TFF'ye gideceğim' diyen Burak Elmas, randevu alamadı

YARINA VERİLDİ

Beyaz TV'nin haberine göre; Nihat Özdemir ve kurullarının Burak Elmas'la gerçekleşmesi beklenen toplantı yarın gerçekleşecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.

Fenerbahçe maçından sonra 'Yarın TFF'ye gideceğim' diyen Burak Elmas, randevu alamadı
Fenerbahçe derbisinden sonra Yarın TFF'ye gideceğim diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi

Futbol Federasyonu, Burak Elmas, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Fenerbahçe derbisinden sonra 'Yarın TFF'ye gideceğim' diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi - Son Dakika
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