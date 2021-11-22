Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarına tepkili olan Galatasaray camiası, bugün TFF ile görüşme gerçekleştiremedi. Başkan Burak Elmas, maçın ardından "Yarın TFF'ye gideceğim" açıklamasında bulunmuştu.
Beyaz TV'nin haberine göre; Nihat Özdemir ve kurullarının Burak Elmas'la gerçekleşmesi beklenen toplantı yarın gerçekleşecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.
Kaynak: Diğer
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe derbisinden sonra 'Yarın TFF'ye gideceğim' diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi - Son Dakika Spor