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Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek 2 bin 79 Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek 2 bin 79 Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçını izlemek için 2 bin 79 Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından tribünlere yerleşti.

Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek 2 bin 79 Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu\'na geldi
24.12.2023 - 16:18,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı kafile, buradan Kadıköy'e hareket etti ve mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek 2 bin 79 Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi - Son Dakika
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