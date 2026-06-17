Fenerbahçe Derbiyi Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Derbiyi Kazandı

17.06.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 82-71 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde 2-1 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Ali Şakacı

Beşiktaş GAİN: Yiğit Arslan 3, Dotson 22, Anthony Brown 22, Vitto Brown 4, Sertaç Şanlı 3, Berk Uğurlu 5, Morgan 8, Canberk Kuş, Thomas 4

Fenerbahçe Beko: Hall 15, Horton-Tucker 13, Tarık Biberovic 8, Melli 17, Birch 11, James Metecan Birsen 2, Baldwin 7, Melih Mahmutoğlu, de Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 5

1. Periyot: 23-19

Devre: 40-43

3. Periyot: 58-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 82-71 yendi.

Derbiye Beşiktaş GAİN üç sayı çizgisinin gerisinden, Fenerbahçe Beko ise pota altından peş peşe bulduğu basketlerle başladı. Siyah-beyazlılar, dış atış isabetleriyle 7. dakikada farkı 8 sayıya yükseltti: 21-13. Sarı-lacivertli takım, çeyreğin son bölümünde hücumda isabet yüzdesi düşen Beşiktaş karşısında boyalı alanı iyi kullanarak sayılar üretse de Beşiktaş, ilk periyodu 23-19 üstün kapattı.

Beşiktaş, ikinci çeyreğe Anthony Brown'ın üç sayılık isabetleriyle giriş yaptı. Fenerbahçe Beko ise ilk periyotta olduğu gibi topu hızlı paylaşarak pota altından üst üste basketler kaydetti. Sarı-lacivertliler, 14. dakika biterken oyuna dengeyi (31-31) getirdi. Konuk ekip, hücumda temposunu kaybeden ve peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş önünde 17. dakikada üstünlüğü eline aldı: 34-37. Hücum ribauntlarıyla etkili olan Fenerbahçe, devreye 43-40 önde girdi.

İkinci yarıya 10-2'lik seriyle başlayan Fenerbahçe, 23. dakikada Hall'un üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 42-53. Rakibine 9-2'lik seriyle karşılık veren Beşiktaş, Dotson'ın pota altından kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 4 sayıya (51-55) düşürdü. Çekişmeli geçen çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, final periyoduna 64-58 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte Melli ve Hall ile hücumda tempolu oyununu sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Dotson'ın çabalarına rağmen farkı kapatamadı. Son bölümde Beşiktaş'ta yorgunluk gözlenirken sarı-lacivertli takım, Horton-Tucker'ın üç sayılık basketiyle son 2 dakikaya 11 sayılık avantajla girdi: 69-80. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, derbiyi 82-71 kazandı.

Sarı-lacivertli takım, seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin dördüncü müsabakası, 19 Haziran Cuma günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Dusan Alimpijevic, ihraç edildi

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, derbi maçın üçüncü çeyreğinde diskalifiye oldu.

Sırp çalıştırıcı, hakeme itirazları nedeniyle üst üste teknik faul alarak ihraç edildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sigorta, Türkiye, Yaşam, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Derbiyi Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 23:33:40. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Derbiyi Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.