Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı

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Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'nın transferini bitirdi. Arjantin kulübüne Medina için 15 milyon dolar ödeyecek olan sarı-lacivertliler, ocak ayında İstanbul'a getireceği Arjantinli yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 22 yaşındaki futbolcuya ise bonuslar hariç yıllık 1.5 milyon euro maaş verilecek.

13.11.2024 15:57
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Boca Juniors forması giyen Cristian Medina yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın yanı sıra Boca Juniors ile anlaşma sağlamış ancak Arjantin kulübünün Medina'yı ocak ayından önce bırakmak istememesi nedeniyle beklemeye geçilmişti. Sarı-lacivertliler, söz konusu transferde mutlu sona ulaştı.

15 MİLYON DOLAR ÖDECEK

Boca Juniors'un bu tavrı nedeniyle Sofyan Amrabat için Fiorentina ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe, Amrabat hamlesine rağmen Cristian Medina'dan vazgeçmedi. Sarı-lacivertliler, Boca Juniors'la bir kez daha masaya oturarak transferi bitirdi. Medina için Arjantin ekibine 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
Cristian Medina

OCAK AYINDA İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'ye transfer olarak Jose Mourinho ile çalışmayı çok isteyen Cristian Medina, ocak ayında İstanbul'a gelecek. Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen yetenekli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli futbolcuyla bonuslar hariç yıllık 1.5 milyon euro karşılığında anlaştığı kaydedildi.

SON 4 MAÇTA OYNAMADI

Futbol kariyerine Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla devam etmek isteyen Cristian Medina bu konuda net bir tavır sergiliyor. Arjantinli yıldız, Boca Juniors yönetimiyle anlaştı ve ligdeki son 4 maçta forma giymedi. Hem mental hem de fiziksel açıdan sağlıklı bir şekilde yeni kulübü Fenerbahçe'ye katılmak istediğini bildiren 22 yaşındaki futbolcu, kulübünü ikna etti. Medina son olarak 20 Ekim'de Tigre ile oynadıkları maçta 90 dakika forma giyerken daha sonra hiç maça çıkmadı. Yetenekli futbolcunun transferin resmen gerçekleşeceği ocak ayına kadar maçlarda görev almayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı

Sofyan Amrabat, Boca Juniors, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı - Son Dakika

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