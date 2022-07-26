Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında tur peşinde - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında tur peşinde

26.07.2022 11:53
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında tur peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle tur atlamanın hesaplarını yapıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 242. müsabakasına çıkacak.

2022-2023 sezonuna teknik direktörlük değişikliği ile başlayan Fenerbahçe, yeni transferle birlikte sezona güçlü girmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Bu organizasyona 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle ilk maç Polonya'da oynanmış, taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Ukrayna ekibiyle 7. randevu

İlk olarak 2006 yılında Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşmış, Ukrayna'daki maçı 3-1'lik skorla Kiev ekibi kazanmış, İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 bitmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini mağlup etmeyi başaramadı; Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0, Kiev'de oynanan karşılaşma ise 1-0 Kiev lehine sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz yaz Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele de 1-1 sona erdi.

Yeni transferler görücüye çıkacak

Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King ve Bruma; Teknik Direktör Jorge Jesus'un süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu'nda bir resmi maçta forma giyecek.

Kupa 1'de 34'üncü eleme maçı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 241 maçta 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 301 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 354 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 33. kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Son yıllarda bu organizasyonda eleme turunda aldığı sonuçlar nedeniyle grup aşamasına kalamayan Fenerbahçe, bu şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. Eleme Turu'nda Avustura ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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