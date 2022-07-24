Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek - Son Dakika

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