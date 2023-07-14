En iyi teklif Fenerbahçe'den geldi! Livakovic, her an İstanbul'a bilet kestirebilir

Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Dominik Livakovic, Fenerbahçe yolunda. Hırvat eldivene 9 milyon euroluk teklif yapan Fenerbahçe, transferde tüm rakiplerinin önüne geçti.

VILLARREAL DE DEVREDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dinamo Zagreb'in Livakovic için ısrarla 10 milyon euro istemesi üzerine sarı-lacivertliler, mevcut teklifini 9 milyon euroya yükseltti. Hırvat eldivene, Villarreal de talip olurken mevcut koşullarda en iyi teklif Fenerbahçe'den.

ZAGREB KARNESİ

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb kariyeri boyunca 392 maça çıktı. 28 yaşındaki eldiven, bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapadı.